Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος

Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Δριτσάκος.

Ο Γεώργιος Δριτσάκος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ενώ την 1η Απριλίου 2024 τοποθετήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 1978 με την 54η σειρά της Σχολής Ικάρων και αποχώρησε από το σώμα το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

«Με βαθιά θλίψη ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων ανακοινώνει τον θάνατο του προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου, του αντιπτεράρχου (ε.α.) της Πολεμικής Αεροπορίας Γεωργίου Ι. Δριτσάκου.

Ο πρόεδρος Δριτσάκος υπήρξε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, έχοντας υπηρετήσει τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα αναντικατάστατο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του.

Ο αντιπρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του», ανέφερε η ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Υπενθυμίζεται πως, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι ο αρμόδιος ανεξάρτητος εθνικός φορέας που ερεύνησε και τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

