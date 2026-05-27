Κρήτη: Σε σταθερή κατάσταση η 3χρονη που φέρεται να κακοποιήθηκε - Εικόνες από το μέρος όπου ζούσε

Στον ανακριτή ο σύντροφος της μητέρας του παιδιού, η οποία κατηγορείται για την κακοποίησή της - Άλλαξε την κατάθεσή της

Σε σταθερή κατάσταση η 3χρονη που φέρεται να κακοποιήθηκε στην Κρήτη - Η μητέρα της άλλαξε την κατάθεσή της / Φωτ.: Unsplash
Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού στην Κρήτη, το οποίο φέρεται να έχει πέσει θύμα κακοποίησης και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η διαδικασία αφύπνισης του παιδιού ξεκίνησε την Τρίτη 26 Μαΐου, περίπου πέντε ημέρες μετά την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωση της 3χρονης, η οποία πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ η κλινική εικόνα της χαρακτηρίζεται σταθερή.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική, με το παιδί να εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 3χρονη φέρει αιμάτωμα στον εγκέφαλο, καθώς και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Κρήτη: Η μητέρα της 3χρονης άλλαξε την κατάθεσή της - Εικόνες από το θερμοκήπιο όπου ζούσε

Η μητέρα του παιδιού έχει προφυλακιστεί, ενώ ο σύντροφός της πέρασε σήμερα το κατώφλι του ανακριτή Χανίων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action 24, η 25χρονη κρατείται, καθώς καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή για πλημμελήματα, αλλά και σε χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ.

Η ίδια κατηγορείται -κατά τις ίδιες πληροφορίες- για την κακοποίηση του παιδιού, ενώ, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, άλλαξε την κατάθεσή της σχετικά με το πώς τραυματίστηκε η 3χρονη.

Αρχικά υποστήριξε ότι το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαρά, ωστόσο στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι η 3χρονη χτύπησε ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού.

Εικόνες από το θερμοκήπιο και τις ακατάλληλες συνθήκες, όπου ζούσε η 3χρονη μαζί με τα αδέλφια της, παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Action 24.

Με πληροφορίες από Action 24, ΑΠΕ-ΜΠΕ

