Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου

Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε 14χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Alpha News, ο πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης αντιμετωπίζει την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος ανήλικου ατόμου.

Την Κυριακή το βράδυ ο πρώην παίκτης ριάλιτι που έχει επιχείρηση στο Μενίδι, είδε από τις κάμερες ένα άτομο να αφαιρεί κινητό υπαλλήλου του. Ο ανήλικος μαζί με μία παρέα ατόμων φέρεται να βγήκε από το κατάστημα και να τρέχουν όλοι μαζί προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, με τον Κώστα Παπαδόπουλο να τους ακολουθεί με το αυτοκίνητό του.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος ακινητοποίησε το παιδί και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο ανήλικος σκόνταψε και έπεσε κάτω. Ο 14χρονος ισχυρίζεται, ότι μόλις ακινητοποιήθηκε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από τον πρώην παίκτη ριάλιτι.

Κώστας Παπαδόπουλος: Τι δήλωσε ο πρώην παίκτης Survivor για το περιστατικό

Ο ανήλικος έχει υποβληθεί σε περισσότερα από δέκα ράμματα και ο Κώστας Παπαδόπουλος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο το οποίο πήρε αναβολή για τον Φεβρουάριο.

Όπως δήλωσε ο Κώστας Παπαδόπουλος: «Έγινε μία κλοπή καταδίωξα ένα ανήλικο, έπεσε κάτω τον έπιασα και πάρα το κινητό που κλάπηκε το παιδί όμως όπως έπεσε χτύπησε και έκανε ράμματα και γι΄αυτό είμαι εγώ εδώ. Σε 24 ώρες η ίδια συμμορία μπήκε τρεις φορές στο μαγαζί. Ήταν η ίδια συμμορία, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο παιδί, ήταν πέντε άτομα. Στην κάμερα φαίνονται οι δύο».

