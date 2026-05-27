Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισιάς: Οι ημέρες - Ποια σημεία κλείνουν

Τι ανακοίνωσε η ΓΑΔΑ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας

Κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα / Φωτ.: Eurokinissi
Σε ισχύ θα τεθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (30 και 31 Μαΐου 2026) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες 07:00 έως 17:00. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το ύψος του Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις περιοχές των δήμων Αθηναίων και Αμαρουσίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

