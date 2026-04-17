Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, όπως αναφέρει το Ekefalonia.gr.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη που αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, βάσει των σχετικών άρθρων του Ποινικού Κώδικα.

Έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί από νωρίς πλήθος κόσμου, που περίμενε την απόφαση. Μεταξύ των παρευρισκομένων βρίσκονταν τόσο φίλοι της 19χρονης όσο και άτομα από το περιβάλλον των κατηγορουμένων.

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας υποστήριξε ότι αρχικά πίστεψε πως η 19χρονη υπέστη επιληπτική κρίση. Όπως ανέφερε, προσπάθησε να τη βοηθήσει βάζοντας το χέρι του στο στόμα της για να μην της «γυρίσει» η γλώσσα. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι φέρει δαγκωματιές στα δάχτυλα και ζήτησε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, ειδοποίησε φίλο του που βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο. Οι δυο τους μετέφεραν τη νεαρή γυναίκα εκτός του χώρου, την τοποθέτησαν σε χαμηλό τοιχίο και την σκέπασαν με ένα παλτό, μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, στο οποίο – όπως λένε – την παρέδωσαν.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για όσα συνέβησαν. Όπως φέρεται να είπε, είχε πάει απλώς για διασκέδαση και κάποια στιγμή είχε προτρέψει την 19χρονη να σταματήσει τη χρήση ουσιών, επειδή – όπως υποστήριξε – έδειχνε να μην είναι καλά.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ο ίδιος φέρεται να είχε μεσολαβήσει για την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος του στην καθυστέρηση ενημέρωσης του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, φέρεται να καθάρισε τον χώρο, να απέκρυψε το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης και να επιχείρησε να φύγει από το νησί.

Ο τρίτος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με όσα συνέβησαν στο δωμάτιο και ότι κλήθηκε μόνο για να βοηθήσει. Όπως ανέφερε, βρισκόταν σε άλλο χώρο του ξενοδοχείου και έσπευσε όταν του ζήτησαν βοήθεια, τονίζοντας ότι παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, επιχειρώντας να αποφευχθούν εντάσεις, ενώ η αποχώρησή τους έγινε από διαφορετική έξοδο του κτιρίου.