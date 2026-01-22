Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά: Που διεκόπη η κυκλοφορία

Διεκόπη η κυκλοφορία σε δρόμο του Πειραιά, μετά από καθίζηση οδοστρώματος, ως αποτέλεσμα πιθανότατα της σφοδρής κακοκαιρίας που προηγήθηκε.

Η καθίζηση επηρέασε οδόστρωμα στην οδό Ιάσωνος το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριάκου, έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη στην περιοχή του Πειραιά.

Οι εκτιμήσεις για τον καιρό τις επόμενες ώρες

Δεν περιμένουμε νέο «κύμα» κακοκαιρίας στην Αττική, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, η οποία προειδοποίησε για νέες μπόρες τοπικού χαρακτήρα, εντός των επόμενων ωρών.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν «αργά το απόγευμα βραδινές ώρες - νύχτα προς Παρασκευή και φυσικά, όχι στην ένταση των χθεσινών, αλλά επειδή είναι επιβαρυμένες οι υποδομές, οι δρόμοι φουσκωμένοι τα ρέματα φουσκωμένα, χρειάζεται προσοχή», προειδοποιεί η Νικόλ Ζιακοπούλου.

Όσο για την υπόλοιπη χώρα, τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν παύσει εντελώς. Κάποια υπολείμματα με άστατο καιρό παραμένουν και για τα επόμενα εικοσιτετράωρα. «Ήδη οι άνεμοι έχουν αρχίσει να πέφτουν. Θα έχουμε ηπιότερο καιρό χωρίς προβλήματα από την Παρασκευή και μετά», ενημέρωσε η μετεωρολόγος.

