Κακοκαιρία απόψε στην Αττική: Πότε ξεκινούν οι μπόρες και οι καταιγίδες

Η κακοκαιρία εξασθενεί, αλλά δεν υποχωρεί ακόμη, καθώς όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, τα φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χώρα, ωστόσο, όχι στην ένταση των χθεσινών καταιγίδων.

Δεν περιμένουμε νέο «κύμα» κακοκαιρίας στην Αττική, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, η οποία προειδοποίησε για νέες μπόρες τοπικού χαρακτήρα, εντός των επόμενων ωρών.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν «αργά το απόγευμα βραδινές ώρες - νύχτα προς Παρασκευή και φυσικά, όχι στην ένταση των χθεσινών, αλλά επειδή είναι επιβαρυμένες οι υποδομές, οι δρόμοι φουσκωμένοι τα ρέματα φουσκωμένα, χρειάζεται προσοχή», προειδοποιεί η Νικόλ Ζιακοπούλου.

Όσο για την υπόλοιπη χώρα, τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν παύσει εντελώς. Κάποια υπολείμματα με άστατο καιρό παραμένουν και για τα επόμενα εικοσιτετράωρα. «Ήδη οι άνεμοι έχουν αρχίσει να πέφτουν. Θα έχουμε ηπιότερο καιρό χωρίς προβλήματα από την Παρασκευή και μετά», ενημέρωσε η μετεωρολόγος.

Ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν και ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.