Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) έκανε γνωστό πως οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.

Μ' αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές θα έχουν τον χρόνο, έστω και την τελευταία στιγμή, να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Στην ίδια ανάρτηση, η ΠΟΣΠΛΑ σημειώνει: «Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα. Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα. Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».

Καθαρά Δευτέρα: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Αξίζει να επισημανθεί, πως η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί για μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων αργία.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων να μην λειτουργήσει.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, με μοναδική εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των malls, αναμένεται να είναι κλειστά.

Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν, επίσης.

Αναφορικά με τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Ωστόσο θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα:

Lidl : Με ωράριο 07:45 – 16:00.

: Με ωράριο 07:45 – 16:00. ΜyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από 08:00 έως 14:00.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.

