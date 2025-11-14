ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Αναζητούνται οι δράστες που εμβόλισαν μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ

Το χρονικό της καταδίωξης στον Άγιο Δημήτριο με τραυματίες τρεις αστυνομικούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΔΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Η Αστυνομία αναζητά ακόμη τους τέσσερις δράστες του επεισοδίου στον Άγιο Δημήτριο, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου.

Λίγο πριν τις 20:00, η Αστυνομία δέχθηκε κλήση από κάτοικο του Αγίου Δημητρίου για ύποπτη δραστηριότητα σε σπίτι της περιοχής. Όταν οι δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες και οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν επιβιβαζόμενοι σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα καταδίωξη.

Κατά τη διαφυγή τους, στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου και Θάλειας, το όχημα των δραστών εμβόλισε τις δύο μηχανές των αστυνομικών, τραυματίζοντας τρία μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς τους τροχούς του αυτοκινήτου σε προσπάθεια να το ακινητοποιήσουν, κάτι που τελικά συνέβη στην περιοχή της Δάφνης. Παρ’ όλα αυτά, οι τέσσερις δράστες κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί και μέχρι αυτή τη στιγμή αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι ένοικοι του σπιτιού που έγινε στόχος διάρρηξης δεν βρίσκονταν μέσα την ώρα του περιστατικού.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βορίζια: Καταγγελία εκπαιδευτικού που εργάστηκε στο χωριό - «Δεχόμουν απειλές, κυρίως οι μητέρες πρότειναν τη βία ως λύση»

Ελλάδα / Βορίζια: Καταγγελία εκπαιδευτικού που εργάστηκε στο χωριό - «Δεχόμουν απειλές, κυρίως οι μητέρες πρότειναν τη βία ως λύση»

Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο νεαρός συγγενής του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη για την έκρηξη - Πώς περιγράφει εκπαιδευτικός, την εμπειρία του από την παραμονή του στα Βορίζα
LIFO NEWSROOM
 
 