Καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: Αναζητούνται οι δράστες που εμβόλισαν μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ

Η Αστυνομία αναζητά ακόμη τους τέσσερις δράστες του επεισοδίου στον Άγιο Δημήτριο, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου.

Λίγο πριν τις 20:00, η Αστυνομία δέχθηκε κλήση από κάτοικο του Αγίου Δημητρίου για ύποπτη δραστηριότητα σε σπίτι της περιοχής. Όταν οι δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαρρήκτες και οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν επιβιβαζόμενοι σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα καταδίωξη.

Κατά τη διαφυγή τους, στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου και Θάλειας, το όχημα των δραστών εμβόλισε τις δύο μηχανές των αστυνομικών, τραυματίζοντας τρία μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς τους τροχούς του αυτοκινήτου σε προσπάθεια να το ακινητοποιήσουν, κάτι που τελικά συνέβη στην περιοχή της Δάφνης. Παρ’ όλα αυτά, οι τέσσερις δράστες κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί και μέχρι αυτή τη στιγμή αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι ένοικοι του σπιτιού που έγινε στόχος διάρρηξης δεν βρίσκονταν μέσα την ώρα του περιστατικού.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1