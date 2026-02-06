ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Συνελήφθη μητέρα ανήλικου κοριτσιού για παιδική προνογραφία

Η γυναίκα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τη Δευτέρα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Στο Βόλο η μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού συνελήφθη κατηγορούμενη για παιδική πορνογραφία.

Η γυναίκα συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από προανακριτική διαδικασία που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας.

Προθεσμία έλαβε η κατηγορούμενη στον Βόλο

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Σήμερα η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε ανακριτικό στάδιο, ενώ για λόγους προστασίας της ανήλικης δεν δίνονται περαιτέρω πληροφορίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

