«Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση»: Αντίδραση συγγενών θυμάτων 17 Νοέμβρη για τη συνέντευξη Κουφοντίνα

Ανακοίνωση για το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη και τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα εξέδωσαν οι Σύλλογοι Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και «Ως Εδώ».

«Το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ για την 17Ν έδωσε, για πρώτη φορά, τηλεοπτικό βήμα στον αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο της τρομοκρατικής οργάνωσης», τον Δημήτρη Κουφοντίνα, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης επισημαίνουν ότι «οι θεσμικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας αρνούνταν επί δεκαετίες να δώσουν λόγο στους τρομοκράτες, κάτι που ανατράπηκε με τη συγκεκριμένη παραγωγή». Και προειδοποιούν για απανταχού «κουφοντινάκια».

Καταλήγοντας, κάνουν λόγο για «ματωμένη τηλεθέαση, σημειώνοντας πως «αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Συλλόγου αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και του «Ως Εδώ»

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2026



Το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΙ για την 17Ν έδωσε, για πρώτη φορά, τηλεοπτικό βήμα στον αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάνοντας κάτι που από θέση αρχής είχαν αρνηθεί επί δεκαετίες όλοι οι «θεσμικοί» ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού «κουφοντινάκια», ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους.

Μάλιστα, το ανέλπιστο δώρο της δημοσιότητας του δίνεται μεθοδικά, επεισόδιο – επεισόδιο, μεγιστοποιώντας το «ενδιαφέρον» γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του.

Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση.

(α) Τα μέλη του Συλλόγου αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν

(β) Τα μέλη του Ως Εδώ»

Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ και τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα:

