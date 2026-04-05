Καλλιθέα: Συνελήφθη καθηγήτρια Γυμνασίου για ναρκωτικά

Καθηγήτρια Γυμνασίου στην Καλλιθέα συνελήφθη, μαζί με έναν 17χρονο, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικά.

Η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ σε πάρκο της Καλλιθέας, καθώς και η 34χρονη καθηγήτρια σχολείου αλλά και ένας 17χρονος μαθητής του ίδιου σχολείου κατείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Καλλιθέα: Τι βρήκαν στο σπίτι της καθηγήτριας

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σε έλεγχο των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας στην οικία της 34χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν νάιλον αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, όπως μεταδίδει το Mega.