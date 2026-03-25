Ιταλία: 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια - Η λέξη στην μπλούζα που φορούσε

Ένας μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε καθηγήτρια γαλλικών στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 57χρονη καθηγήτρια δέχτηκε επίθεση σήμερα σε έναν από τους διαδρόμους του γυμνασίου-λυκείου επί της οδού Via Damiano Chiesa, στο Trescore Balneario (Μπέργκαμο), από έναν 13χρονο μαθητή, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Ιταλία: Η επίθεση από τον 13χρονο

Ο μαθητής φέρεται να πλησίασε την καθηγήτρια φορώντας παντελόνι παραλλαγής και μπλουζάκι με τη λέξη «Vendetta» και να της επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τη στον λαιμό και την κοιλιακή χώρα.

«Μάθαμε τι συνέβη από ένα μήνυμα που έστειλε ο εκπρόσωπος της τάξης και έσπευσα να δω τι γίνεται με την κόρη μου», δήλωσε μητέρα μαθήτριας. «Ξέρουμε ότι μόνο τρεις μαθητές ήταν μάρτυρες του περιστατικού», σύμφωνα με γονείς που μίλησαν στην εφημερίδα Corriere di Bergamo.

Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο. Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, η γυναίκα χειρουργήθηκε επιτυχώς και, αν και η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Ιταλία: Ο 13χρονος μαθητής

Ο μαθητής ακινητοποιήθηκε από έναν καθηγητή και δύο μέλη του προσωπικού του σχολείου μέχρι να φτάσουν οι αρχές. Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο χώρος του σχολείου τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν εμπλέκονται άλλα άτομα. Το κίνητρο δεν συνδέεται με τρομοκρατία, μεταφέρουν τα τοπικά μέσα.

Την υπόθεση θα αναλάβει η Εισαγγελία Ανηλίκων της Μπρέσια, ενώ σημειώνεται ότι, δεδομένου πως ο μαθητής δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, δεν φέρει ποινική ευθύνη και δεν μπορεί να διωχθεί. Ωστόσο, ενδέχεται να του επιβληθούν μέτρα ασφαλείας, εφόσον κριθεί κοινωνικά επικίνδυνος, όπως η τοποθέτησή του σε ίδρυμα ή η επιτήρηση.

Με πληροφορίες από Il Messaggero