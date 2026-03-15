Καλαμαριά: Το επεισόδιο έχει ξεκάθαρα οπαδικό χαρακτήρα, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου

Για ξεκάθαρα οπαδικό χτύπημα, κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην ΕΡΤ για τη φονική επίθεση στην Καλαμαριά.

Την ώρα που σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Καλαμαριάς, τα δύο άτομα που αναζητούνται από τις Αρχές φέρονται να είναι πρόθυμοι να παραδοθούν, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επανέλαβε ότι η οικογένεια πιστεύει πως το επεισόδιο έχει οπαδικό χαρακτήρα.

«Όταν κάποιος βρίσκεται σε άμυνα, δεν μπορεί να επιφέρει τέτοιας μορφής χτυπήματα. Εδώ υπήρξε μια αδικαιολόγητη ένταση, μια εγκληματική μανία. Ούτε εγώ ούτε εσείς κυκλοφορούμε με μαχαίρι στην καθημερινότητά μας», ανέφερε αρχικά ο κ. Παρασκευάς Σπυράτος.

Καλαμαριά: «Πρέπει να μπει τελεία σε αυτή τη μάστιγα»

Παράλληλα, ζητά να αντιμετωπιστεί σοβαρά το πρόβλημα της οπαδικής βίας.

«Το να κουκουλώνουμε το πρόβλημα δεν βοηθά. Πρέπει να μπει τελεία σε αυτή τη μάστιγα», τόνισε, ενώ αμφισβητεί τον ισχυρισμό του 23χρονου κατηγορούμενου ότι ήταν μόνος απέναντι σε πέντε άτομα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετείχαν περισσότερα άτομα στο επεισόδιο.

Τέλος, ανέφερε ότι έχει δεχτεί ανώνυμα μηνύματα από κατοίκους, που περιγράφουν τον κατηγορούμενο ως επιθετικό άτομο με πιθανή εμπλοκή σε παλαιότερα περιστατικά, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται.

