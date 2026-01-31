Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα από τις επόμενες ώρες: Πότε «εισβάλλει» στην Αττική

Εν αναμονή της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του Καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι μετεωρολόγοι ενημερώνουν και προειδοποιούν για εκτεταμένη και πανελλαδικού χαρακτήρα κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, σήμερα, μέχρι και το μεσημέρι «θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες στα αγγλικά και τα νότια οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Το απόγευμα, από τα νοτιοδυτικά θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα ισχυρές δηλαδή βροχές και καταιγίδες που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επεκταθούν ανατολικότερα».

Με τη σειρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, μετεωρολόγος του Alpha, προειδοποιεί: «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση».

Κακοκαιρία την Κυριακή

Για το πρωί της Κυριακής, ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς, το ισχυρό και βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται στο Ιόνιο και θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, το πρωί τον κύριο μέτωπο του συστήματος περνάει από την Αττική με ιδιαίτερη δυναμική. «Περιμένουμε να δούμε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα», τονίζει. Το βάθος του χαμηλού και σφοδρότητα οδηγούν μάλλον προς τα εκεί. Τη Δευτέρα το πρωί κακοκαιρία θα παραμείνει στην ανατολική Ελλάδα αλλά από το μεσημέρι και μετά αρχίζει την έκανα να περιορίζεται στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Για την κακοκαιρία της Κυριακής, ο Γ. Τσατραφύλλιας έγραψε στη σχετική ανάρτησή του:

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα :

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο

ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής

θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές

Κακοκαιρία: Οι περιοχές που επηρεάζονται

Στο βόρειο Αιγαίο «θα επικρατούν συνθήκες θύελλας, θα φτάσουμε την Κυριακή τα 9 με 10 μποφόρ», σημείωσε μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία πρόσθεσε:

«Ειδικά στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες με κίνδυνο πλημμυρών».

Τα φαινόμενα στην Αττική

Ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν και την Αττική, που επίσης μπαίνει στο «κόκκινο», από τις μεταμεσονύχτιες ώρες έως το πρωί της Κυριακής. Το Λεκανοπέδιο έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες, το νερό ενός έτους και το έδαφος είναι πολύ επιβαρυμένο, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.



