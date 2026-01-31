Κακοκαιρία: Προ των πυλών επικίνδυνα φαινόμενα - Κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές περιοχές

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά από αργά σήμερα το βράδυ να πλησιάζει τη χώρα.

Το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται προ των πυλών και σύμφωνα με τους ειδικούς, θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας το επόμενο εικοσιτετράωρο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους και τις χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ αργά το βράδυ του Σαββάτου, αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα, τα οποία θα είναι έντονα και μεγάλης διάρκειας.

Για τον λόγο αυτό, οι τοπικές Αρχές και τα συνεργεία πολιτικής προστασίας βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή των πολιτών.

Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι το επόμενο 24ωρο

Επικαιροποιήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα τις επόμενες ώρες.

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα την Κυριακή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αναμένονται βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας.

Μάλιστα, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τέλος, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2) η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός για 4 περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο.

Σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να εξετάσει τα αναμενόμενα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους αλλά και χιόνια, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κολυδάς: Η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» την Αττική σε δύο φάσεις - Τα ξημερώματα η πρώτη

Σε δύο φάσεις αναμένεται να πλήξει την Αττική το επόμενο εικοσιτετράωρο η σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, εξήγησε αρχικά πως η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Αττική σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, και θα είναι έντονη αλλά σύντομη, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ και θα έχει μικρότερη διάρκεια.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Τέλος, όπως διευκρίνισε, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τσατραφύλλιας: Το βράδυ ξεκινά η κακοκαιρία - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και πολλές χιονοπτώσεις

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην τελευταία ανάρτησή του για την πορεία της κακοκαιρίας, εξηγεί πως θα επηρεάσει τη χώρα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί και τα παραπάνω φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, επισημαίνει πως «η κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία», εφιστώντας παράλληλα την προσοχή όλων.

«Η χώρα υποδέχεται νέα κακοκαιρία χωρίς σύγχρονα μετεωρολογικά ραντάρ γεγονός που περιορίζει τόσο την επιχειρησιακή πρόγνωση όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού. Από σήμερα το βράδυ ξεκινά μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα μας η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί .

Τα κύρια χαρακτηριστικά: Θυελλώδεις και κυκλωνικοί ανέμοι. Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή. Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευνοεί η τοπογραφία.

H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία. Θέλει όμως προσοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.