Κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Μεσολόγγι - Απεγκλωβίστηκε παιδί από σπίτι

Έντονες βροχοπτώσεις παρατηρούνται από το μεσημέρι της Πέμπτης στο Μεσολόγγι, καθώς η κακοκαιρία «σαρώνει» τη δυτική Ελλάδα προκαλώντας, μεταξύ άλλων, πλημμυρικά φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, σε βίντεο από την κακοκαιρία στο Μεσολόγγι, αποτυπώνονται πυροσβέστες να μπαίνουν σε πλημμυρισμένο σπίτι και να διασώζουν ένα παιδί, το οποίο είχε εγκλωβιστεί εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Κάτοικοι του Μεσολογγίου ανέφεραν ότι η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε στις 15:00 το μεσημέρι, διήρκησε τρεις ώρες ενώ κατά τη διάρκεια της πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα, και παρατηρήθηκαν διακοπές ρεύματος.

Κακοκαιρία: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για 28ή Οκτωβρίου

Άκρως ανοιξιάτικο αναμένεται το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο μέσα στο Σαββατοκύριακο να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αλλάζει απότομα ο καιρός τα επόμενα τέσσερα 24ωρα, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να αναφέρει πως οι βροχές και η συννεφιά των προηγούμενων ημερών, δίνουν τη θέση τους στην άνοδο του υδραργύρου και την ηλιοφάνεια.

«Έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στη χώρα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, με το σκηνικό αυτό να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι και τη Δευτέρα.

Ωστόσο, τα παραπάνω δεδομένα αλλάζουν απότομα τη Δευτέρα, καθώς όπως είχε εξηγήσει και σε προηγούμενη ανάρτησή του μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της 28ης, είναι ότι φαίνεται να «παρελαύνει» διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Τέσσερα 24ώρα Άνοιξη με 30άρια και παρέλαση🇬🇷 με ψύχρα και βροχές..." Καλημέρα! Mέσα στο Αιγαίο (κυρίως Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο) θα εκδηλωθούν σήμερα τοπικές καταιγίδες και από αύριο σταδιακά οι βροχές θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν», αναφέρει αρχικά ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Παράλληλα έχει ξεκινήσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στη χώρα μας από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα να σημειώσει σταδιακή άνοδο», συνεχίζει.

«Στους 30 βαθμούς φαίνεται να εκτοξεύουν οι καταβάτες άνεμοι τα θερμόμετρα στη βόρεια Κρήτη και στους 28-29 στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, κυρίως τη Δευτέρα 27/10/25. Σχετικά με τον καιρό της 28ης η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 8 βαθμούς και θα έχει και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά», καταλήγει.

