Καιρός: Μετά τις βροχές, δεν αποκλείονται τα 30άρια - Αυτές τις δύο ημέρες αλλάζει η θερμοκρασία

Αλλάζει ο καιρός προς το τέλος αυτής της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του, μετά τις βροχές, δεν αποκλείονται τα 30άρια ενώ το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα «θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Δεν αποκλείω τα 30άρια προς στο τέλος της εβδομάδας...

Καλημέρα!

Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη.

Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φερει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».