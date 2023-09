Κακοκαιρία Daniel: 300 τουρίστες εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Σκιάθου

Άμεση συνέπεια και στον τουρισμό έχει η κακοκαιρία Daniel με αποτέλεσμα 300 ξένοι επισκέπτες της Σκιάθου να έχουν παραμείνει εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιου του νησιού.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ 300 τουρίστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Σκιάθου λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας Daniel η οποία έχει πλήξει το νησί. Στη Σκιάθο ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί.

Cars being washed away in Skiathos. pic.twitter.com/0YO2xwDDJ5

Current situation on the Greek Island of Skiathos. It must be terrifying 😢#ClimateActionNow pic.twitter.com/8sDfPH0msQ