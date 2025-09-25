Καισαριανή: Συνοδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και την 8χρονη κόρη του

Άνδρας στην Καισαριανή επιτέθηκε σε 46χρονο οδηγό, ρίχνοντάς του σπρέι πιπεριού, σε εκείνον και την 8χρονη κόρη του.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε ο πατέρας για το περιστατικό που βίωσε μαζί με την ανήλικη κόρη του.

Καισαριανή: Πώς συνέβη το περιστατικό με το σπρέι πιπεριού

«Δεν περνάει μέρα που το παιδί να μην ρωτάει εάν πιάσανε αυτόν που μας έριξε το σπρέι. Ακόμη δεν τον έχουνε πιάσει» ανέφερε αρχικά.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας, είχε πάρει το παιδί του από το φροντιστήριο και ήταν στην Εθνική Αντιστάσεως, προσπερνώντας τα οχήματα από το πλάι.

«Είχα πιάσει το παιδί από το φροντιστήριο, ανέβαινα την Εθνική Αντιστάσεως μια καθημερινή διαδρομή, προσπερνούσα τα οχήματα από το πλάι. Κάποια στιγμή άκουσα κάποιον οδηγό να βρίζει, να βρίζει άσχημα, και παραξενεύτηκα, δεν ήξερα αν απευθυνότανε σε εμένα» συμπλήρωσε.

Και συνέχισε: «Επιβράδυνα το όχημα και η κυρία που με προσπέρασε, όταν σταματήσαμε την ρώτησα εάν οι βρισιές απευθύνονταν σε εμένα, ο συνοδηγός φούντωσε ακόμη περισσότερο. Κάνει κίνηση να λύσει τη ζώνη και φοβούμενος για τη ζωή του παιδιού μου, βάζω το χέρι μου μέσα για να τον απωθήσω και εκεί μας πέταξε το σπρέι».