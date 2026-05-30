Καιρός Αγίου Πνεύματος: Πού θα έχει 35άρια - Η πρόγνωση για την Αθήνα

Ήπιος και καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με αποκορύφωμα την αργία του Αγίου Πνεύματος (1/6), σύμφωνα με νέες προγνώσεις μετεωρολόγων.

Ενδεικτικά, η Χριστίνα Ρήγου, μετεωρολόγος του Mega, στην πρόγνωσή της για τον καιρό του Αγίου Πνεύματος, είπε: «μιλάμε για μία ήπια μετάβαση προς πιο καλοκαιρινές συνθήκες».

«Από Κυριακή, και κατ' επέκταση τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ανεβαίνει η θερμοκρασία φτάνοντας κοντά τους 30 με 33 βαθμούς τοπικά» είπε μεταξύ άλλων η μετεωρολόγος, ξεκαθαρίζοντας πού θα φτάσει τους 35 βαθμούς: «Στον θεσσαλικό κάμπο, γύρω από την περιοχή της Λάρισας, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34, μέχρι και 35 βαθμούς τοπικά».

Όσον αφορά την Αθήνα και άλλες περιοχές της χώρας, η κυρία Ρήγου είπε: «Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. Αντίστοιχα, στο Πήλιο τους 31, στο Ηράκλειο Κρήτης τους 30, στην Πάρο τους 28 και στη Σαντορίνη τους 27».

Καιρός Αγίου Πνεύματος: Η πρόγνωση Τυράσκη

Ιδιαίτερα ευνοϊκές είναι οι καιρικές συνθήκες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπως σημειώνει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σε ορισμένες περιοχές θα παραμείνει η ανοιξιάτικη αστάθεια με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα αυτά έκαναν την εμφάνισή τους το Σάββατο (30/05) στη Δυτική Ελλάδα.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή (31/05) με καλοκαιρία, ενώ τις απογευματινές ώρες ενδεχομένως να αναπτυχθούν τοπικές μπόρες κυρίως στις ορεινές περιοχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μια μικρή άνοδο.

Τη Δευτέρα, η επιστροφή των εκδρομέων θα πραγματοποιηθεί υπό πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους χαμηλής έντασης.