Καιρός: Συννεφιά και τοπικές βροχές από το απόγευμα της Δευτέρας

Με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ειδικά μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει η εβδομάδα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα δυτικά θα φτάσει τους 31 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα φτάσει τους 29 με 31 και τοπικά τους 32, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τόπους θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμωνομένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αυξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.