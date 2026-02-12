Καιρός: Προειδοποίηση για έντονες βροχές το βράδυ της Πέμπτης - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Θα συνεχιστούν οι βροχές και τις επόμενες μέρες, καθώς και το βράδυ της Πέμπτης, με τον καιρό να είναι άστατος τα επόμενα 24ωρα.

Για «παρέλαση βαρομετρικών συστημάτων» στη χώρα έκανε λόγο ο Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως τόνισε τα βαρομετρικά συστήματα φέρνουν βροχές και καταιγίδες.

Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές το βράδυ της Πέμπτης

Τη νύχτα της Πέμπτης (12/02) συγκεκριμένες περιοχές οφείλουν να είναι σε επιφυλακή λόγω νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, καταιγίδες αναμένονται σε Επτάνησα, Δυτική Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στην Κρήτη, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, ισχυροί θα είναι οι άνεμοι φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, όπου την Παρασκευή πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν και το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας.

Παράλληλα, υψηλή θα είναι σχετικά η θερμοκρασία ανά περιοχές, φτάνοντας τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ αφρικανική σκόνη θα υπάρχει σε αρκετές περιοχές.

Αλλαγή του σκηνικού του καιρού πρόκειται να σημειωθεί, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, από την Τρίτη, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει και χιονοπτώσεις να υπάρξουν στα ορεινά.

Ο καιρός από την ΕΜΥ για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την πρόγωνση καιρού της ΕΜΥ, την Παρασκευή αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίόυ, πρόσκαιρα στη Θράκη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ θα ενταθούν. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις θα υπάρχουν με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες θα είναι οι νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Κυριακής

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα ανατολικά, όμως στα δυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση.