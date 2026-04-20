Καιρός: «Περιμένουμε πολλές βροχές», προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Ποιες οι πιο δύσκολες ημέρες

Ο καιρός αλλάζει τα επόμενα εικοσιτετράωρα, με την αστάθεια να κάνει σταδιακά την εμφάνισή της σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, αυτό το «φθινοπωρινό διάλειμμα», όπως το περιέγραψε ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, δεν θα έχει μακρά διάρκεια.

Πιο αναλυτικά, η επιδείνωση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από αύριο Τρίτη, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ αναμένεται «πτώση της θερμοκρασίας παντού την Πέμπτη», όπως σημειώνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εκτίμησή της, την Τρίτη αναμένεται ηλιοφάνεια, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θράκη, τοπικά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει τοπικές μπόρες από το μεσημέρι, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς.

Για την Τετάρτη, η μετεωρολόγος προειδοποίησε ότι «περιμένουμε πολλές βροχές από τη Στερεά Ελλάδα και βορειότερα, με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα τμήματα». Παράλληλα, σημείωσε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει το «φθινοπωρινό διάλειμμα»

Στη δική του εκτίμηση, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε για την Τετάρτη ότι «ο καιρός θα επιδεινωθεί κυρίως προς τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα – περιοχές που εκτείνονται από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια».

Όπως σημείωσε, αναμένονται έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με βροχές ή και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εστιάζονται κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Επομένως, καταλήγει, «από αύριο Τρίτη αρχίζουμε να βλέπουμε πιο φθινοπωρινές συνθήκες πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα. Το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη ο φθινοπωρινός καιρός θα επεκταθεί και πιο νότια, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Την Παρασκευή αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να απομακρύνεται προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Θα έχουμε ένα φθινοπωρινό διάλειμμα κυρίως μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής και μέσα στην Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται και θα πάμε σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες».