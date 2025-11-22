ΕΛΛΑΔΑ
Μαρουσάκης: Επιμένει ο επικίνδυνος καιρός - Έρχονται ανατροφοδοτούμενα μέτωπα καταιγίδων

Ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί το τελευταίο 24ωρο για την έλευση πολύ ψυχρών αέριων μαζών - Η πορεία των φαινομένων τις επόμενες ώρες

Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ημέρες, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, την ώρα που ισχυρές καταιγίδες πλήττουν τις τελευταίες ώρες πλήθος περιοχών στη χώρα.

Όπως ακριβώς είχαν προειδοποιήσει αρκετοί μετεωρολόγοι, το τελευταίο εικοσιτετράωρο αρκετές περιοχές έχουν δεχτεί μεγάλο όγκο νερού και συνεχίζουν να πλήττονται από έντονα φαινόμενα, τα οποία έχουν αφήσει πίσω τους σοβαρές ζημιές.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη σημερινή πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, εξηγεί πως τα φαινόμενα θα επιμείνουν. Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για μια πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς θα «έχουμε συνέχεια ανατροφοδοτούμενα μέτωπα καταιγίδων» και για τις επόμενες έξι ημέρες θα βρέχει στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια, επισήμανε πως πλησιάζουν τη χώρα πολύ ψυχρές αέριες μάζες από την περιοχή της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

Καιρός - Μαρουσάκης: Η πρόγνωση για Σάββατο και Κυριακή

Σήμερα θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ το βράδυ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Οι ίδιες συνθήκες θα επικρατήσουν και την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο και Ήπειρο, αλλά και με σταδιακή ωστόσο βελτίωση από το μεσημέρι και έπειτα.

Τοπικές βροχές αναμένονται τις  πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν επίσης στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας και τέλος, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να σημειώνει σταδιακά πτώση.

 
