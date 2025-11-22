Καιρός: Εν αναμονή πολικών αερίων μαζών το επόμενο 24ωρο στη χώρα

Νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει τις επόμενες ώρες τη χώρα, φέρνοντας μαζί του ισχυρά αλλά και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόσφατη πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού το Σάββατο, κάνει λόγο για επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες, σε περιοχές που ήδη έχουν πληγεί, από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Παράλληλα, προς το βράδυ του Σαββάτου το σκηνικό θα αρχίσει να θυμίζει και επίσημα χειμώνα, καθώς αναμένεται να σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Στη συνέχεια, ο γνωστός μετεωρολόγος παραθέτοντας χάρτες εξηγεί πως τη Δευτέρα έρχεται τσουχτερό κρύο, με έναν νέο κύκλο κακοκαιρίας και βροχοπτώσεων να ξεκινά από την Τρίτη και έπειτα.

«Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί», αναφέρει αρχικά στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά», συνεχίζει.

«Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια. Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα», καταλήγει.

Η πρόγνωση του Meteo για τον καιρό σήμερα

Ιδιαίτερα βροχερό αναμένεται το σκηνικό του καιρού σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo.

Αναλυτικότερα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά, με υψηλές για την εποχή ωστόσο θερμοκρασίες αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται συννεφιά με κατά τόπους βροχές, ενώ από το απόγευμα και έπειτα τα φαινόμενα στα δυτικά και νοτιοδυτικά θα παρουσιάσουν ενταθούν.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 12 έως 19, στην υπόλοιπη Στερεά από 13 έως 22, στην Πελοπόννησο από 12 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 22, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται τα ίδια φαινόμενα, με τη θερμοκρασία επίσης να μην ξεπερνά τους 21 βαθμούς Κελσίου.