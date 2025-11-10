Καιρός - Κολυδάς: «Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στα δυτικά και τα βόρεια»

Στην τελευταία ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού.

Σε ανάρτησή του το βράδυ της Κυριακής, για τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις περιοχές που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν περισσότερο, ο Θοδωρής Κολυδάς έγραψε:

«Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)».

Καιρός: Η τελευταία ενημέρωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το οποίο, σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες :

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, αναμένονται έντονα φαινόμενα, μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά ο καιρός για σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία, από το απόγευμα στη Θράκη, μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κατά τόπους στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που στην κεντρική - ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τα φαινόμενα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και κυρίως τις μεσημβρινές - απογεματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι το βράδυ σε δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.