Καιρός - Κολυδάς: «Αρκετές βροχές το επόμενο διήμερο» και πτώση θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά.

Ειδικότερα, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εντείνονται από το βράδυ και να διατηρούνται έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, λόγω της διέλευσης ψυχρού μετώπου, όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook.

Παρότι έχει δοθεί έμφαση στις χιονοπτώσεις στα ορεινά, ο ίδιος επισημαίνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό της μεταβολής θα είναι οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις που θα σημειωθούν μέσα στο επόμενο διήμερο. Παράλληλα, αναμένεται και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.

Στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τις αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γύρω στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, πριν σημειωθεί εκ νέου άνοδος τις επόμενες ημέρες.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και στην Αθήνα, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Ωστόσο, την Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει περίπου τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Συνολικά, η μεταβολή του καιρού θα έχει σύντομη διάρκεια, με τα βασικά χαρακτηριστικά να είναι οι βροχές και η προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς να πρόκειται για ουσιαστική επιστροφή σε χειμερινές συνθήκες.

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

Μεταβολή του καιρού στη Μακεδονία και τη Θράκη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν από το βράδυ να είναι τοπικά έντονα και θα κρατήσουν και αύριο το πρωί καθώς θα έχουμε τη διέλευση του ψυχρού μέτωπου .

Εχουν τονιστεί πολύ τα χιόνια στα βουνά – λες και έρχεται χειμώνας – Το άξιο λόγου είναι οτι θα έχουμε αρκετές βροχές το επόμενο διήμερο και πρόσκαιρα θα πέσει η θερμοκρασία

Στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα εκτός από τις σημαντικές βροχές αύριο θα έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες γυρω στους 14 με 15 βαθμούς , για να ανέβει αργότερα η θερμοκρασία

Ανάλογη πορεία και στην Αθηνα με λιγότερες βροχές και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασία την Πέμπτη στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Τα υπόλοιπα προγνωστικά δεδομένα παρακολουθείστε τα στο βίντεο που ακολουθεί με την πρόγνωση εως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος. Καλημέρα σας.