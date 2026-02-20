Καιρός - Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Την εξέλιξη του καιρού και το πώς τα έντονα φαινόμενα επηρεάζουν τη χώρα, παρουσίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισήμανε πως -από το πρωί της Παρασκευής- δημιουργήθηκε «σπασμένη γραμμή λαίλαπας (Broken Squall Line)» στα δυτικά της χώρας και, κατά διαστήματα, θα αρχίσουν να επηρεάζουν και τα ανατολικά τμήματα, μεταξύ αυτών και η Αττική.

Όσον αφορά, δε, στη «γραμμή λαίλαπας» ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε πως το μήκος της προσέγγισε σχεδόν τα 300 χιλιόμετρα, διότι το ένα της άκρο βρέθηκε περίπου στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο της άκρο νότια της Ζακύνθου, διευκρινίζοντας πως οι καταιγίδες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα- στην Αττική- θα παρατηρηθούν το απόγευμα με βράδυ της Παρασκευής.

Καιρός: Η πρόγνωση του Καλλιάνου για την κακοκαιρία

«BROKEN SQUALL LINE» 300 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ - ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

"Σπασμένη" Γραμμή Λαίλαπας (Broken Squall Line) δημιουργήθηκε πριν από λίγες ώρες στα Δυτικά της χώρας και κατά διαστήματα θα επηρεάζει ολοένα και ανατολικότερες περιοχές, πιθανότατα διατηρώντας τη μορφή Broken Squall Line -ή και εμφανιζόμενη πιο οριοθετημένη- μέχρι να προσεγγίσει και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα ήταν τοπικά ισχυρά με σαφή γραμμική διάταξη όπως βλέπετε στο βίντεο.

Μάλιστα, σε ευθεία γραμμή, το μήκος της γραμμής λαίλαπας προσέγγισε σχεδόν τα 300 km, διότι το ένα της άκρο βρέθηκε περίπου στις βόρειες γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και το άλλο της άκρο νότια της Ζακύνθου.

Η οργάνωση της γραμμής καταιγίδων εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της διάτμησης του ανέμου, της διαθέσιμης αστάθειας και της δυναμικής του ψυχρού ρεύματος, σύμφωνα με τη θεωρία οργανωμένης μεταφοράς. Αυτές οι συνθήκες υπήρχαν, και όταν υπάρχουν, η γραμμική οργάνωση καταιγίδων (σπασμένη η συνεχής) είναι η πιο πιθανή φυσική συνέπεια της ατμοσφαιρικής διαταραχής.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ανάλυση των δυναμικών και θερμοδυναμικών πεδίων, σήμερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επηρεαστεί και η Αττική από φαινόμενα.

Το αν η «γραμμή» θα εμφανιστεί τμηματικά περαιτέρω διασπασμένη ή ακόμα αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ των άκρων της (εκτιμώ μικρότερη και πιο διασπασμένη), θα αποτυπωθεί πλέον στα δεδομένα παρατήρησης. Ωστόσο, η διέλευσή τοπικών καταιγίδων από το νομό Αττικής θεωρείται αναμενόμενη εξέλιξη στο πλαίσιο της δραστηριότητας που συνοδεύει την προσέγγιση ενός ψυχρού μετώπου. Επίσης, δεν αποκλείονται κατά τόπους οι καταιγίδες αυτές να έχουν και τοπικά αυξημένη ένταση.

Δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο, αναμένεται όμως μια οργανωμένη φάση αστάθειας στην Αττική και αν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο. Τίποτα παραπάνω.

Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε φάση αναμονής της απογευματινής - βραδινής επιδείνωσης του καιρού στην Αττική».

Καιρός: Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη (19/2) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.