Ιστιοφόρο έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Κύθνου - Βίντεο από το περιστατικό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στις Κυκλάδες, όταν ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύθνου και Σύρου, όταν ένα ιστιοφόρο με ελληνική σημαία εθεάθη να πλέει ακυβέρνητο, λόγω απώλειας πηδαλίου.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν δυσμενείς καθώς έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι, η ένταση των οποίων έφταναν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ένα ρυμουλκό και ένα παραπλέον πλοίο και προχώρησαν στη διάσωση των έξι ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος.

