Ιράκ: Φωτιά σε γαμήλια δεξίωση με 1.000 καλεσμένους- Πάνω από 100 νεκροί

Φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στη Νινευή, του βόρειου Ιράκ, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 100 άτομα και να τραυματιστούν περίπου 150 άλλοι.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 113 ατόμων από τη φωτιά, σύμφωνα με τα όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Χασάν αλ Αλάκ στο Reuters, ενώ το υπουργείο Υγείας της χώρας ενημερώνει πως οι νεκροί είναι «τουλάχιστον 100».

Ωστόσο, υπάρχουν προειδοποιήσεις πως ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Στην αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων στη συνοικία Χαμντανίγια βρίσκονταν περίπου 1.000 άτομα και η φωτιά φαίνεται ότι ξέσπασε από πυροτεχνήματα, κατά πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα και σε βίντεο, που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης στα ερείπια του κτιρίου, που έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Λόγω της φωτιάς προκλήθηκε «κατάρρευση τμήματος της οροφής» ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που μετέφερε, επίσης, πως υπάρχουν μαρτυρίες για ρίψη πυροτεχνημάτων.

Το Al Arabiya μεταδίδει ότι στρατιωτικό αεροσκάφος θα μεταφέρει στη Βαγδάτη ορισμένους από τους σοβαρότερα τραυματισμένους.

«Πνιγόμασταν, δεν ξέραμε πώς να βγούμε έξω»

Καλεσμένη στο γάμο περιέγραψε πως όταν «ο γαμπρός και η νύφη χόρευαν, τα πυροτεχνήματα άρχισαν να πέφτουν στο ταβάνι, όλη η αίθουσα τυλίχθηκε στις φλόγες».

«Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα» δήλωσε η 17χρονη στο AFP. «Πνιγόμασταν, δεν ξέραμε πώς να βγούμε έξω».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ Reuters/AFP