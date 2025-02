Η εικόνα του Copernicus για τους σεισμούς μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού

Ανάρτηση για τους σεισμούς μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού έκανε το Διαστημικό Πρόγραμμα της ΕΕ για την παρατήρηση της Γης, Copernicus.

Στη φωτογραφία φαίνεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες ενώ περιλαμβάνονται τα επίκεντρα και τα μεγέθη από την έναρξη της σεισμικής κρίσης.

«Αυτή η οπτικοποίηση δεδομένων για τα νησιά των Κυκλάδων, που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο Copernicus, εντοπίζει γεωγραφικά το σεισμικό σμήνος. Περιλαμβάνει δείκτες για τα επίκεντρα και τα μεγέθη των σεισμών που έχουν σημειωθεί από την έναρξη της σεισμικής κρίσης. Από τις 27 Ιανουαρίου 2025, τα νησιά των Κυκλάδων έχουν πληγεί από περισσότερους από 1.000 υποθαλάσσιους σεισμούς, με ορισμένους να ξεπερνούν το μέγεθος των 5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τα επίκεντρα των σεισμών έχουν εντοπιστεί κυρίως μεταξύ των νησιών της Σαντορίνης και της Αμοργού» επισημαίνεται στην ανάρτηση.

This data visualisation of the Cyclades islands, generated using data from the Copernicus Digital Elevation Model, geo-localises the seismic swarm.



It includes indicators for the epicentres&magnitudes of the earthquakes that have occurred since the onset of the seismic crisis. pic.twitter.com/rrJus7qyTK