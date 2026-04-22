Χάρης Δούκας: Εξετάζεται περιορισμός σε νέες άδειες ξενοδοχείων στην Αθήνα

Το ζήτημα ανέγερσης νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην πρωτεύουσα, έθιξε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στο συνέδριο «This is Athens - Agora».

Υπενθυμίζεται πως, ήδη, στο κέντρο της πόλης ισχύει «πάγωμα» στις νέες άδειες για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρεις περιοχές, και πλέον εξετάζεται αν αντίστοιχα μέτρα πρέπει να επεκταθούν και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Χάρης Δούκας: Τι είπε για τα ξενοδοχεία στην Αθήνα

«Πρέπει πραγματικά να δούμε αν και πόσα ακόμη ξενοδοχεία χρειαζόμαστε και σε ποιες περιοχές», είπε ο Χάρης Δούκας, απαντώντας σε ερώτηση του Euronews. «Πρέπει να εξετάσουμε και να σκεφτούμε πόσο επιπλέον τουριστικό βάρος μπορεί να αντέξει η πόλη και πού.

«Δεν πρέπει να γίνουμε Βαρκελώνη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ήδη κορεσμένες περιοχές που δεν μπορούν να δεχτούν άλλες κλίνες, είτε πρόκειται για βραχυχρόνιες μισθώσεις είτε όχι. Μιλώντας σε εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε ότι περιορισμοί δεν τίθενται μόνο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και στα ξενοδοχεία, συγκεκριμένα σε περιοχές που έχουν ήδη κορεστεί».

Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του INSETE, στην Αττική υπάρχουν περίπου 68.934 ξενοδοχειακές κλίνες, εκ των οποίων σχεδόν 35.000 βρίσκονται στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του τουρισμού αναγνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση τόσο των ξενοδοχείων όσο και των άλλων μορφών καταλυμάτων, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του μοντέλου ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από Euronews