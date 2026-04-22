Χάρης Δούκας: Εξετάζεται περιορισμός σε νέες άδειες ξενοδοχείων στην Αθήνα

Στην Αττική υπάρχουν περίπου 68.934 ξενοδοχειακές κλίνες

Ο Χάρης Δούκας / Eurokinissi
Το ζήτημα ανέγερσης νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην πρωτεύουσα, έθιξε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στο συνέδριο «This is Athens - Agora».

Υπενθυμίζεται πως, ήδη, στο κέντρο της πόλης ισχύει «πάγωμα» στις νέες άδειες για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρεις περιοχές, και πλέον εξετάζεται αν αντίστοιχα μέτρα πρέπει να επεκταθούν και στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Χάρης Δούκας: Τι είπε για τα ξενοδοχεία στην Αθήνα

«Πρέπει πραγματικά να δούμε αν και πόσα ακόμη ξενοδοχεία χρειαζόμαστε και σε ποιες περιοχές», είπε ο Χάρης Δούκας, απαντώντας σε ερώτηση του Euronews. «Πρέπει να εξετάσουμε και να σκεφτούμε πόσο επιπλέον τουριστικό βάρος μπορεί να αντέξει η πόλη και πού.

«Δεν πρέπει να γίνουμε Βαρκελώνη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ήδη κορεσμένες περιοχές που δεν μπορούν να δεχτούν άλλες κλίνες, είτε πρόκειται για βραχυχρόνιες μισθώσεις είτε όχι. Μιλώντας σε εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε ότι περιορισμοί δεν τίθενται μόνο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και στα ξενοδοχεία, συγκεκριμένα σε περιοχές που έχουν ήδη κορεστεί».

Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του INSETE, στην Αττική υπάρχουν περίπου 68.934 ξενοδοχειακές κλίνες, εκ των οποίων σχεδόν 35.000 βρίσκονται στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του τουρισμού αναγνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση τόσο των ξενοδοχείων όσο και των άλλων μορφών καταλυμάτων, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του μοντέλου ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από Euronews

Ελλάδα / To χάος που λέγεται Αθήνα έχει μέχρι το 2030 για να αλλάξει

Είναι η «κυκλική Αθήνα» το επόμενο μεγάλο project; Η πόλη που φλέγεται από τους καύσωνες έχει πλέον διορία μέχρι το 2030 για να γίνει κλιματικά ουδέτερη. Η αρχιτέκτων μηχανικός Μαργαρίτα Καραβασίλη και πρώτη γενική επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος μιλά για την απόσταση που χωρίζει τις πολιτικές εξαγγελίες από τον κάδο της γειτονιάς μας.
ΜΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΕ

Ελλάδα / Μήλος: Το ΣτΕ αναστέλλει την επέκταση ξενοδοχείου στον Μύτακα - Για ποιες εργασίες έδωσε «πράσινο φως»

Η αναστολή των κατασκευαστικών εργασιών ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει κατατεθεί και θα συζητηθεί την 6η Μαΐου 2026
ΧΑΪΔΑΡΙ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΠΤΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ελλάδα / Χαϊδάρι: «Η 13χρονη έπεσε με το κεφάλι» - Τι δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου

Η διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου της περιοχής ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται ζήτημα κατασκευαστικού προβλήματος που να σχετίζεται με την πτώση της μαθήτριας από τον πρώτο όροφο του κτιρίου
