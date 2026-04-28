Χανιά: Διασωληνωμένος 4χρονος μετά από επίθεση σκύλου

Διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 4χρονο παιδί στα Χανιά, μετά από επίθεση οικόσιτου σκύλου στον Βατόλακκο, στον Δήμο Πλατανιά.

Το 4χρονο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, με τους γιατρούς να διενεργούν συνεχείς χειρουργικές επεμβάσεις, για να το κρατήσουν στη ζωή και να σταθεροποιήσουν την υγεία του.

Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί φέρει βαριά τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με άμεση επέμβαση διασωστών και γιατρού, ενώ εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επείγουσας αντιμετώπισης.

Χανιά: Εξετάζεται η διακομιδή του 4χρονου στο ΠΑΓΝΗ

Οι γιατροί επικεντρώνονται τώρα στη σταθεροποίησή του, με στόχο, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.

Η αγωνία εντείνεται, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη με τον χρόνο, ενώ η πορεία της υγείας του παιδιού θα καθορίσει τα επόμενα κρίσιμα βήματα.

Με πληροφορίες από neakriti.gr