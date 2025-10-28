Γλυφάδα: Ο 38χρονος δράστης έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 70χρονη, που δέχθηκε σφοδρή επίθεση στη Μαρίνα Γλυφάδας.

Το σοκαριστικό επεισόδιο σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν την ώρα που η 70χρονη τάιζε αδέσποτες γάτες στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας, ένας 38χρονος της επιτέθηκε με μια πέτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης τη χτυπούσε στο κεφάλι με μένος, ακόμα και όταν η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της.

Η 70χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 38χρονος δράστης της επίθεσης, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σημειώνεται πως μετά το περιστατικό προσπάθησε να διαφύγει αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν είναι συνεργάσιμος, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει αποδράσει 18 φορές στο παρελθόν από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.