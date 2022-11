Γενική απεργία: Συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη είναι συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της 24ωρης γενικής απεργίας κατά της ακρίβειας και το κόστος της ενέργειας.

Το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε συγκέντρωση στα Προπύλαια. Η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, άλλα σωματεία και συνδικάτα είχαν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος.

General strike in all cities of Greece.



◾️Thousands take to the streets in Athens for a general strike#Απεργια_9Νοεμβρη #GreeceGeneralStrike#antireport