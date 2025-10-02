ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης - Μήνυμα του 112

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης - Μήνυμα του 112 Facebook Twitter
0

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή των Μαλάδων, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιές στον ποταμό «Δρακουλιάρη» και επεκτείνεται με ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Μέσω μηνύματος από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις με τέσσερα οχήματα, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνεται από τις καιρικές συνθήκες.

Το μήνυμα του «112» για την φωτιά

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Ελλάδα / Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος του ανθρωπιστικού στόλου, μεταφέρει από το κατάστρωμα του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» τη μαρτυρία της για όσα βίωσαν στη διαδρομή προς τη Γάζα μέχρι τη στιγμή της αναχαίτισής τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ελλάδα / Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Πέτρου Ράλλη αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί
LIFO NEWSROOM
Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Ελλάδα / Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε αποτυπώνει το μέγεθος των ζημιών, ενώ φοιτητές και ερευνητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη συνέχιση των σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων
LIFO NEWSROOM
 
 