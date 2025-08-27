ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παλαιοκαμάριζα Αττικής - Ήχησε το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Επιχειρούν και εναέρια μέσα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

LifO Newsroom
Φωτ.: Facebook
Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Παλαιοκαμάριζα Αττικής.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ενώ ήχησε ήδη το 112.

Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτ.: Facebook
Φωτ.: Facebook
Φωτ.: Facebook

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» έγραφε το μήνυμα.

Φωτιά τώρα στην Παλαιοκαμάριζα Αττικής: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων, στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

 
 
 
