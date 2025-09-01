Φωτιά στο Κορωπί: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό – Πέταξαν βεγγαλικά δίπλα σε δάσος

Δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 52 ετών, συνελήφθησαν στο Κορωπί καθώς φέρονται να προκάλεσαν φωτιά πετώντας βεγγαλικά και πυροτεχνήματα σε περιοχή δίπλα σε δάσος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι συλλήψεις έγιναν χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Το περιστατικό σημειώθηκε την ίδια μέρα, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς για την Αττική βρισκόταν στο επίπεδο 3, «Υψηλή Επικινδυνότητα».

Η ρίψη πυροτεχνημάτων σε τέτοιες συνθήκες απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Εκτός από τη σύλληψη, στους δύο άνδρες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.

