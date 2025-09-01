ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά στο Κορωπί: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό – Πέταξαν βεγγαλικά δίπλα σε δάσος

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς για την Αττική βρισκόταν στο επίπεδο 3, «Υψηλή Επικινδυνότητα»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συνελήφθησαν δύο άνδρες για πυρκαγιά που προκλήθηκε από βεγγαλικά στο Κορωπί Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
0

Δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 52 ετών, συνελήφθησαν στο Κορωπί καθώς φέρονται να προκάλεσαν φωτιά πετώντας βεγγαλικά και πυροτεχνήματα σε περιοχή δίπλα σε δάσος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι συλλήψεις έγιναν χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Το περιστατικό σημειώθηκε την ίδια μέρα, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς για την Αττική βρισκόταν στο επίπεδο 3, «Υψηλή Επικινδυνότητα».

Η ρίψη πυροτεχνημάτων σε τέτοιες συνθήκες απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Εκτός από τη σύλληψη, στους δύο άνδρες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση νταλίκας με φορτηγό – Διακοπή της κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες

Ελλάδα / Τροχαίο στην Αττική Οδό: Σύγκρουση νταλίκας με φορτηγό – Διακοπή της κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες

Τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα, έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό, που ενεπλάκη στο συμβάν, αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς
LIFO NEWSROOM
 
 