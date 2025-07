Φωτιά στο Κορωπί: Ήχησε το 112 στην περιοχή - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, για τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.

Αρχικά την εστία εντόπισε πυροφύλακας και ενημέρωσε άμεσα την Πυροσβεστική και αυτή την ώρα η φωτιά καίει στην πλαγιά του βουνού ξερά χόρτα, δέντρα και σκίνα και έχει πάρει κατεύθυνση προς τον Υμηττό.

Μάλιστα, ήχησε και το 112 στην περιοχή στις 16:25, με το οποίο καλούνται οι παραθεριστές και οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονται στην περιοχή Χατζήρια, να απομακρυνθούν προς τη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Fire in #Koropi of the regional unit of #East_Attica



‼️ If you are in #Hatziria move away to #Varis_Koropiou Avenue



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice