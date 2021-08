Η πυρκαγιά στην Εύβοια παραμένει σε εξέλιξη καταστρέφοντας στο πέρασμά της χιλιάδες στρέμματα δάσους και αρκετά σπίτια, αναγκάζοντας αρκετούς κατοίκους, άλλα και παραθεριστές να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής την ώρα που οι κάτοικοι απομακρύνονται από το λιμάνι της Λίμνης με φέρι μποτ για να μεταφερθούν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αιδηψού.

Συνολικά 1.130 άτομα εκκένωσαν με φέρι μποτ τη Λίμνη Ευβοίας και την παραλία Κοχύλι.

«Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα, σαν ταινία μοιάζει» αναφέρει χρήστης του Twitter.

People being evacuated by ferry boat from Limni on #Evia island. #Wildfire there burning uncontrolled for a third day. Video by Thanos Mandelos #Greece #wildfire #wildfires #fire #πυρκαγια #πυρκαγιες #ΛιμνηΕυβοιας #λιμνη #Ευβοια #Ευβοια_μαντουδι_λιμνη pic.twitter.com/alenpy2xr2