Προσάραξη φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Κατατέθηκε το σχέδιο ανέλκυσης – Ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες αποκόλλησης

Καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές στο κύτος, ενώ ο πλοίαρχος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

LifO Newsroom
Προσάραξη φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Κατατέθηκε το σχέδιο ανέλκυσης – Ξεκινούν το απόγευμα οι εργασίες αποκόλλησης
Φωτ.: Eurokinissi
Σε φάση εφαρμογής περνά η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ξέρα το πρωί της Πέμπτης (7/8) κατά τη διάρκεια δρομολογίου από την Αγία Μαρίνα προς τα Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το σχέδιο ανέλκυσης κατατέθηκε ήδη στις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα οι εργασίες αποκόλλησης, εφόσον δεν προκύψουν τεχνικά ή γραφειοκρατικά κωλύματα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας πρόκειται να πραγματοποιήσουν τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του πλοίου έχουν ξεκινήσει εργασίες στεγανοποίησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εισροή υδάτων στο κύτος. Όπως διαπιστώθηκε από ειδικό δύτη, το πλοίο φέρει διάσπαρτες ρηγματώσεις μήκους 10 έως 15 μέτρων στο κύτος του.

Το φέρι μποτ μετέφερε 105 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή άλλες ζημιές.

Ο πλοίαρχος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανική βλάβη. Το περιστατικό διερευνάται από ειδικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν τα τεχνικά αίτια και τις συνθήκες της πρόσκρουσης.


 

