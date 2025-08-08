ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μπορείς να πάρεις το σκύλο σου στην παραλία; Τι προβλέπει ο νόμος

Οι αυστηροί κανόνες στις παραλίες «Γαλάζιας Σημαίας»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μπορείς να πάρεις το σκύλο σου στην παραλία; Τι προβλέπει ο νόμος Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Unsplash
0

Καλοκαίρι, θάλασσα και σκύλος. Είναι όμως νόμιμο να τον πάρεις μαζί σου στην παραλία; Τι προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα του 2025 για τους τετράποδους φίλους μας; 

Το ερώτημα απασχολεί κάθε χρόνο χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικίδιων και φέτος επιστρέφει με επίκαιρη σημασία, καθώς η συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων στις ακτές παραμένει μια γκρίζα ζώνη.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4830/2021 (Άρθρο 19), στις μη οργανωμένες παραλίες, δηλαδή εκείνες χωρίς ξαπλώστρες, beach bar ή ναυαγοσώστη, επιτρέπεται κανονικά η παρουσία σκύλων, καθώς και η είσοδός τους στη θάλασσα. Ωστόσο, ο σκύλος πρέπει να είναι δεμένος με λουρί όσο βρίσκεται στη στεριά και ο συνοδός του υποχρεούται να καθαρίζει τυχόν περιττώματα. Η παράβαση αυτών των υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο.

Αν αναζητάτε λοιπόν μια πραγματικά φιλόξενη εμπειρία για το κατοικίδιό σας, οι ελεύθερες παραλίες είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Τι ισχύει για τις οργανωμένες παραλίες

Περισσότερο πολύπλοκο είναι το τοπίο στις οργανωμένες παραλίες, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, ξαπλώστρες, προσωπικό και πολλοί λουόμενοι. Σε αυτές, η παρουσία σκύλου επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση ή αν πρόκειται για πιστοποιημένο σκύλο βοήθειας (assistance dog).

Στην πράξη, πολλοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων δηλώνουν ότι βασίζονται στην ανοχή των υπευθύνων της παραλίας, κάτι που δεν είναι πάντα δεδομένο. Εάν η παραλία είναι πολυσύχναστη ή υπάρχει σχετική απαγόρευση, μπορεί να σας ζητηθεί να απομακρυνθείτε.

Οι αυστηροί κανόνες στις παραλίες «Γαλάζιας Σημαίας»

Ακόμη πιο περιοριστικός είναι ο κανονισμός στις παραλίες με Γαλάζια Σημαία, καθώς η παρουσία κατοικίδιων απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν πρόκειται για ζώο βοήθειας. Οι παραλίες αυτές ελέγχονται με βάση διεθνή πρότυπα και ακολουθούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο νόμος δεν εξαντλείται μόνο στο αν επιτρέπεται ή όχι η παρουσία του σκύλου. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι:

  • Να έχουν λουρί πάντα μαζί τους (η απελευθέρωση του σκύλου συνιστά παράβαση).
  • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου.
  • Να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του ζώου, σε περίπτωση που ζητηθεί από τις αρχές.
  • Να είναι προσεκτικοί σε περίπτωση που άλλοι λουόμενοι αισθάνονται φόβο ή ενόχληση.

Συμπέρασμα: Ναι μεν, αλλά…

Η παρουσία του σκύλου σας στην παραλία είναι δυνατή και νόμιμη, εφόσον σεβαστείτε το νομικό πλαίσιο, τους λοιπούς λουόμενους και τη φύση. Οι μη οργανωμένες παραλίες είναι η καλύτερη επιλογή για ελεύθερες και ξέγνοιαστες στιγμές με τον τετράποδο φίλο σας.

Σε κάθε περίπτωση, η υπευθυνότητα είναι η λέξη-κλειδί. Το καλοκαίρι του 2025 ανήκει σε όλους και στους ανθρώπους και στα ζώα.


 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Διεθνή / Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Από το Λάτσιο μέχρι το Σαλέντο και την Τοσκάνη, οι παραθαλάσσιες περιοχές βιώνουν πτώση της τουριστικής κίνησης. Πού οφείλεται η κρίση και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο
LIFO NEWSROOM
Διακοπές χωρίς εμπόδια: Χρήσιμες συμβουλές για ΑμεΑ

Ζούμε, ρε! / Διακοπές χωρίς εμπόδια: Χρήσιμες συμβουλές για ΑμεΑ

Από την επιβίβαση στο πλοίο και την αναζήτηση προσβάσιμου καταλύματος μέχρι την είσοδο στη θάλασσα και τη βραδινή έξοδο για ένα ποτό, τα αυτονόητα για τους περισσότερους μπορεί να κρύβουν απρόβλεπτες δυσκολίες για τα άτομα με αναπηρία. Πώς μπορούν, λοιπόν, να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη αυτονομία και ασφάλεια;
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σεισμός στην Καλαμάτα: Ίσως είναι το ρήγμα που έδωσε τα 6,5 Ρίχτερ το 1947, εκτιμά ο Παπαδόπουλος

Ελλάδα / Σεισμός στην Καλαμάτα: Ίσως είναι το ρήγμα που έδωσε τα 6,5 Ρίχτερ το 1947, εκτιμά ο Παπαδόπουλος

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος συνέδεσε τη σημερινή δόνηση με τον μεγάλο σεισμό των 6,5 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί στην περιοχή το 1947, διευκρινίζοντας πως δεν σχετίζεται με το επίκεντρο του σεισμού της Καλαμάτας του 1986
LIFO NEWSROOM
Θεσσαλονίκη: Βαρύ κατηγορητήριο σε 37χρονο και 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Βαρύ κατηγορητήριο σε 37χρονο και 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη
LIFO NEWSROOM
 
 