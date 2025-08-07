ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Μήνυση για τον ξυλοδαρμό της από οδηγό ταξί κατέθεσε 21χρονη

Σύμφωνα με την καταγγελία ο οδηγός ταξί την ξυλοκόπησε απαιτώντας περισσότερα χρήματα από το νόμιμο κόμιστρο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: Μήνυση για τον ξυλοδαρμό της από οδηγό ταξί κατέθεσε 21χρονη Facebook Twitter
0

Τις στιγμές που έζησε σε μια κούρσα, πριν από λίγες μέρες, όταν ο οδηγός ταξί την ξυλοκόπησε απαιτώντας περισσότερα χρήματα από το νόμιμο κόμιστρο, περιέγραψε μια φοιτήτρια 21 ετών, προσερχόμενη στα δικαστήρια για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά.

«Στις 21 Ιουλίου με επιβίβασε από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής μαζί με άλλους 4 και με προορισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών και ενώ πλησιάζαμε στον προορισμό μας, απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ απ' ό,τι έγραφε το ταξίμετρο (13,80 ευρώ) και όταν βγήκα έξω και αρνήθηκα να του τα δώσω, με έπιασε από τον λαιμό, με χτύπησε και με έριξε κάτω» είπε η Μαρία Νάντσεβα.

Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι εκτός από τα παραπάνω χρήματα που της ζήτησε, απαίτησε το ίδιο ποσό και από τους υπόλοιπους, τους οποίους μάλιστα επιβίβασε στο ταξί χωρίς να τη ρωτήσει και αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ήταν υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της Κώστα Γραμματικό και Γεωργία Γεωργιάδου, κατατέθηκε μήνυση για το γεγονός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν ήδη δώσει τα στοιχεία της

του αυτοκινήτου προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός.

Ελλάδα

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Βαρύ κατηγορητήριο σε 37χρονο και 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Βαρύ κατηγορητήριο σε 37χρονο και 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη
LIFO NEWSROOM
Φωτιά στον λόφο Κουλά στις Σέρρες – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Ελλάδα / Φωτιά στον λόφο Κουλά στις Σέρρες – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Ακρόπολη Σερρών – Μήνυμα από το 112 προειδοποιεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή
LIFO NEWSROOM
 
 