Φωτιά στη Χίο: Νέα εικόνα από δορυφόρο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Για τρίτη ημέρα καίει η φωτιά στη Χίο, με τις μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους κατοίκους να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες.

Από χθες, η Χίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ και σήμερα το έργο της πυρόσβεσης δυσχεραίνουν άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Παρά τις προσπάθειες όλων, η κατάσταση της πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται εύθραυστη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα μέτωπο από τον Άγιο Γεώργιο Συκούση προς τα Αρμόλια, το οποίο πέρασε λίγο πριν τη θέση Καμπί, μέσα από καλλιέργειες μαστιχόδεντρων καίγοντας δασική και χορτολιβαδική έκταση. Η φωτιά κατευθύνεται και προς το κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να μην περάσουν οι φλόγες στο δάσος της Σκλαβιάς.

Σε ύφεση φαίνεται να είναι, από τις 12:30, το μέτωπο μεταξύ Ζυφιά και Δαφνώνα, που αναζωπυρώθηκε νωρίτερα. Μικρά και πολυδιασπασμένα μέτωπα παραμένουν ενεργά μεταξύ των χωριών Λιθί και Βέσσα.

Επιχειρούν 444 πυροσβέστες, δηλαδή όλη η δύναμη της Χίου με ενισχύσεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Λέσβο, 21 ομάδες δασοκομάντο, 85 οχήματα καθώς και 30 εθελοντές σε πεζοπόρα τμήματα, με 4 εθελοντικά οχήματα.

Μαζί τους οκτώ εναέρια μέσα, δυο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus δημοσίευσε εικόνα από τον δορυφόρο για τη φωτιά στη Χίο.

«Έντονες πυρκαγιές ξέσπασαν στο ελληνικό νησί της Χίου, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αρκετά χωριά εκκενώθηκαν καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Αυτή η φωτογραφία του Copernicus που τραβήχτηκε στις 23 Ιουνίου, δείχνει ένα πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνεται» έγραψε στο Χ.

