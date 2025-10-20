Φοινικούντα: Γιατί «είναι δύσκολο» να γίνει αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας

Παραμένουν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα μετά και την προφυλάκιση των δύο 22χρονων έπειτα από τη μαραθώνια διαδικασία ανάκρισής τους που κράτησε 16 ώρες.

Στο μικροσκόπιο των Aρχών βρίσκεται και ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα δείξει η άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών για 7 αριθμούς.

Για την περίεργη αυτή υπόθεση στην οποία όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται, μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Σήμερα αναμένεται να πάρει στα χέρια της η ΕΛΑΣ την άρση των τηλεφωνικών απορρήτων για επτά συνολικά τηλεφωνικούς αριθμούς. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε συνεχώς πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, δηλωμένα σε άλλους ανθρώπους» μετέδωσε το ΕΡΤΝews στην Καλαμάτα.

Είναι κοντά οι Αρχές να ταυτοποιήσουν κάποιον άνθρωπο που φέρεται να τον βοήθησε να μεταφερθεί από τη Φοινικούντα στην Αθήνα, σημείωσε επίσης, τονίζοντας ότι ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε για μεγάλη απόσταση δεν έπεισε τις αστυνομικές και ανακριτικές Αρχές.

«Ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουμε να προσθέσουμε στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή, περαιτέρω στοιχεία για να ξεκαθαρίσουν και για εμάς κάποια δεδομένα» δήλωσε στην εκπομπή «Νewsroom» η κ. Δημογλίδου σημειώνοντας ότι οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό.

Μάλιστα, όπως είπε, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς κινήθηκε μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας επισημαίνοντας ότι δεν βρέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε εκείνη την ημέρα, γεγονός που όπως δείχνει «ότι ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία».

Αναφορικά με τη μη έρευση πυρίτιδας τόνισε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. «Δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σε εξέλιξη όπως και η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, όπως και τα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων» διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Φοινικούντα: Γιατί «είναι δύσκολο» να γίνει αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας

Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤnews και ο δικηγόρος της αδελφής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Αντώνης Κατσάς λέγοντας ότι ζητά αναπαράσταση του φονικού παρουσία όλων των μαρτυριών, αυτοπτών ή αυτοπτών μαρτύρων, των κατηγορουμένων και προσωρινώς κρατουμένων και των παραγόντων όλων αυτής της υπόθεσης.

«Με αυτή τη διαδικασία θα ξεκαθαριστεί η υπόθεση, γιατί επί τόπου ο καθένας θα μπορεί να πει πώς ακριβώς κινήθηκε, πού ήταν, σε ποιο χρόνο, πως αντέδρασε, τι έκανε κλπ. Θα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό. Είναι θετικό το γεγονός ότι παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που υπήρχαν ως προς το αίτημά σας αυτό, σήμερα έχουν προσχωρήσει όλοι και το θεωρούν αναγκαίο».

Από την πλευρά της, η κ. Δημογλίδου εξέφρασε τις επεφυλάξεις της λέγοντας ότι θα είναι δύσκολο καθώς οι δύο βασικοί αλληκατηγορούνται.