Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση της Φοινικούντας: σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας εμφανίστηκε ο επιχειρηματίας που φέρεται να δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό και ο οποίος συνδέεται προσωπικά με έναν από τους βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης. Η κατάθεση κράτησε περισσότερες από τέσσερις ώρες και, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, έδωσε νέα «κομμάτια» στο παζλ των τελευταίων ημερών.

Τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο με γρήγορο ρυθμό: χθες πέρασαν από την ανακρίτρια ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και η σύντροφός του, καλούμενοι να εξηγήσουν σημεία της μαρτυρίας τους. Στο επίκεντρο παραμένουν δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν και για τους οποίους, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται αύριο η διαδικασία της απολογίας. Οι αρχές, όπως και οι κάτοικοι, παρακολουθούν στενά κάθε νέα μαρτυρία και κάθε αντίφαση.

Τα στοιχεία που ήδη έχουν δει το φως δημιουργούν έναν ιστό σχέσεων, παλιών κακουργιών και οικονομικών διαφορών που δεν έχουν πλήρως εξηγηθεί. Η σύνδεση ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και εργοδότες δείχνει ότι η υπόθεση δεν είναι απλώς ένα αιματηρό επεισόδιο αλλά και μια σειρά από κοινωνικές και οικονομικές τριβές που μαζεύονταν χρόνια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ένα λευκό ΙΧ που βρισκόταν κοντά στο κάμπινγκ

Φοινικούντα: Μάρτυρες, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Στη σημερινή κατάθεση επιβεβαιώθηκε πως η σύντροφος του 33χρονου τηλεφώνησε στον συγκεκριμένο επιχειρηματία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, την ίδια νύχτα του εγκλήματος, γεγονός που τον τοποθετεί σε θέση-κλειδί για την ανάκριση. Ο επιχειρηματίας είναι παράλληλα εργοδότης ενός από τους 22χρονους που εμφανίζονται ως ύποπτοι, στοιχείο που πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα περί κινήτρων και διαπλοκής.

Συγγενικά πρόσωπα εμφανίζονται να διασπώνται στο πώς ερμηνεύουν το παρελθόν: κάποιοι υποστηρίζουν πως ο νεαρός ανιψιός δεν είχε ποτέ λόγο να συγκρουστεί με τον ηλικιωμένο θείο, ενώ άλλοι θυμούνται παλαιότερες αντιπαραθέσεις, ανάμεσα τους και μια υπόθεση κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού πριν αρκετά χρόνια, που άφησε πληγές και υπόνοιες. Η αφήγηση μιας ανιψιάς για περιστατικό στο σπίτι διακοπών και η αναφορά σε «γραμματάκια» και απειλές, όπως κατατέθηκε δημόσια, προσθέτουν ένταση στο ήδη φορτισμένο σκηνικό.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Απολογούνται αύριο οι δυο 22χρονοι

Ο 33χρονος έχει παρουσιαστεί από τις αρχές ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που έκανε αναγνώριση: περιέγραψε χαρακτηριστικά και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέδειξε πρόσωπο ως δράστη. Ωστόσο, ο δικηγόρος υπεράσπισης ενός από τους φερόμενους δράστες κατηγόρησε σήμερα δημόσια την αξιοπιστία της μαρτυρίας, μιλώντας για «υποτιθέμενο αυτόπτη» και τονίζοντας ότι η αναγνώριση χρήζει επιφύλαξης. Η γραμμή αυτή της υπεράσπισης, όπως λέγεται, είναι να αμφισβητηθεί τόσο η ποιότητα της μαρτυρίας όσο και το ενδεχόμενο σκοπιμότητας.

Παράλληλα, εμφανίζονται και άλλες αναφορές που περιπλέκουν την εικόνα: συγγενής του θύματος μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για περιουσιακές διαφορές, αλλαγές διαθήκης και μια σχέση του θύματος με έναν αλλοδαπό, που είχε προκαλέσει ένταση παλιότερα. Ακόμη, η κατάθεση που ανέφερε ότι το θύμα είχε ζητήσει όπλο από τρίτο άτομο, επειδή φοβόταν, δημιουργεί υπόνοιες για το πόσο ασφαλές ήταν το περιβάλλον του πριν το μοιραίο βράδυ.

Η τοπική κοινωνία, από την πλευρά της, μοιάζει αμήχανη: σπίτια που κάποτε αντηχούσαν καθημερινούς ψιθύρους τώρα βιώνουν μια νέα ένταση. Στο καφενείο της κωμόπολης, οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τις εκδοχές και τα κίνητρα. Κάποιοι μιλούν για νεαρούς «που έμαθαν να κάθονται στις καφετέριες» και για «πολιτικές» σχέσεις που αποκτούν βαρύνουσα σημασία· άλλοι υπενθυμίζουν πως μέχρι πρόσφατα οι σχέσεις ανάμεσα σε θείο και ανιψιό ήταν καλές.

Οι ανακριτικοί χειρισμοί τις επόμενες ημέρες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υπόθεσης: το δικαστικό στάδιο αναμένεται να φωτίσει τις τηλεφωνικές επαφές, τις οικονομικές συναλλαγές και τις διαθήκες που έχουν αλλάξει πρόσωπο στο παρελθόν. Η εξέταση των στοιχείων από τους ανακριτές, μαζί με την επανεξέταση των μαρτυριών υπό το πρίσμα πιθανών σκοπιμοτήτων, θα αποφανθεί αν πρόκειται για μια οργανωμένη ενέργεια ή για μια τραγική έκρηξη παλιών διαφορών.

Μέχρι τότε, η κοινότητα παραμένει σε αναμονή: οι κάτοικοι ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις, ενώ οι οικογένειες των εμπλεκομένων βιώνουν την πίεση των δημοσίων καταθέσεων και της κοινωνικής κατακραυγής. Η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, δεν αφορά μόνο τη διαλεύκανση ενός εγκλήματος· αποκαλύπτει ρωγμές σε ένα μικρό κοινωνικό σώμα, όπου τα οικονομικά, οι φόβοι και οι οικογενειακές κληρονομιές μπορούν να εξελιχθούν σε τραγωδία.