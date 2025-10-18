Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ένα λευκό ΙΧ που βρισκόταν κοντά στο κάμπινγκ

Την ώρα που αναμένονται οι απολογίες των δύο 22χρονών για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα λευκό αυτοκίνητο.

Οι δυο τους είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τόσο του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα όσο και του 60χρονου επιστάτη, ενώ η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον βαθμό συμμετοχής του καθενός.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για το σοβαρό έγκλημα, η ΕΛΑΣ διερευνά ένα λευκό αυτοκίνητο, που φέρεται να βρισκόταν κοντά στο κάμπινγκ, την ημέρα της διπλής δολοφονίας.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μαρτυρίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο λευκό αυτοκίνητο, ήταν κοντά στο σπίτι του 68χρονου, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως συνδέεται με το έγκλημα.

Υπενθυμίζεται πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ένας εκ των 22χρονων, που ομολόγησε τη δολοφονία, να είχε βοήθεια και από άλλα άτομα, πέραν των συλληφθέντων.