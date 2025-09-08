Ευρωκλινική: H ανακοίνωση για τη λάθος μεταγγιση αίματος

Επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή εξέδωσε η Ευρωκλινική Αθηνών, έπειτα από τις συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή ξεκίνησε «κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών», αλλά το λάθος εντοπίστηκε άμεσα και η διαδικασία διακόπηκε χωρίς καθυστέρηση.

Η διοίκηση της κλινικής επισημαίνει ότι ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και δεν διατρέχει κίνδυνο. Παράλληλα, τονίζεται ότι έχει ήδη ενημερωθεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

«Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην επίσημη απάντησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετάγγιση πραγματοποιήθηκε από νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να χορήγησε σε ασθενή αίμα που προοριζόταν για άλλο άτομο. Η κατάσταση της υγείας του άνδρα επιδεινώθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να καλέσει την αστυνομία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της νοσηλεύτριας και δύο γιατρών της κλινικής, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες είχε σημειωθεί ανάλογη υπόθεση στο Τζάνειο Νοσοκομείο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 62χρονη γυναίκα.