Νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις σε ιδιωτική κλινική

Σοβαρό ιατρικό περιστατικό σημειώθηκε σε μεγάλη ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Αθήνας, όταν ασθενής έλαβε λανθασμένα αίμα κατά τη διάρκεια μετάγγισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετάγγιση πραγματοποιήθηκε από νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να χορήγησε σε ασθενή αίμα που προοριζόταν για άλλο άτομο. Η κατάσταση της υγείας του άνδρα επιδεινώθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να καλέσει την αστυνομία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της νοσηλεύτριας και δύο γιατρών της κλινικής, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες είχε σημειωθεί ανάλογη υπόθεση στο Τζάνειο Νοσοκομείο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 62χρονη γυναίκα.